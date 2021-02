Verstärkung für die Abwehr: Der BVB schielt auf Milenkovic & Coulibaly

Borussia Dortmund will seine zentrale Abwehr im Sommer unbedingt verstärken. Im Fokus stehen Nikola Milenkovic von der AC Fiorentina und Soumaila Coulibaly von Paris St. Germain.

Der serbische Abwehrspieler ist bei den Toskanern in der Innenverteidigung gesetzt und hat in dieser Saison bereits 21 Ligaspiele bestritten. Der 23-Jährige steht bei der Fiorentina nur noch bis 2022 unter Vertrag. Die Ablöse für Milenkovic könnte sich deshalb in Grenzen halten.

Gar keine Ablöse, sondern lediglich eine Ausbildungsentschädigung, würde beim erst 17-jährigen Franzosen Soumaila Coulibaly fällig. Dessen Vertrag bei PSG läuft nämlich zum Saisonende aus. Mit dem Spieler soll man sich von Dortmunder Seite her sogar schon einig sein. Der Youngster wäre eher eine Verpflichtung für die mittel- bis langfristige Zukunft. Zuletzt erlebte Coulibaly allerdings einen grossen Rückschlag, erlitt er in der vergangenen Woche doch einen Kreuzbandriss. Zudem soll PSG um einen Verbleib des Nachwuchs-Nationalspielers kämpfen.

psc 22 Februar, 2021 19:09