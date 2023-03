BVB schielt auf Roma-Torjäger Tammy Abraham

Borussia Dortmund zeigt Interesse am englischen Stürmer Tammy Abraham.

Der 25-jährige Engländer wechselte im Sommer 2021 für 40 Mio. Euro von Chelsea zur AS Roma und konnte sich in der Serie A sofort etablieren. Der BVB schaut sich im Hinblick auf die nächste Saison nach Mittelstürmern aus. Tammy Abraham wird laut «La Repubblica» eng beobachtet. So sollen Scouts bereits beim Hinspiel des Europa League-Achtelfinals gegen Real Sociedad im Stadion gewesen sein. Auch im Rückspiel werden Dortmunder Späher zugegen sein.

Die Borussia ist allerdings nicht der einzige Interessent. Manchester United könnte versuchen, Abraham in die Premier League zurückzuholen. Der elfmalige englische Nationalspieler steht in Rom noch bis 2026 unter Vertrag.

psc 15 März, 2023 16:53