BVB: Sancho-Comeback wird zur unendlichen Geschichte

Borussia Dortmund muss weiterhin auf die Rückkehr von Jadon Sancho warten.

Der englische Angreifer erlitt Anfang März einen Muskelbündelriss, der ihn seit Wochen zum Zuschauen verdammt. Und vorerst geht das Warten weiter: BVB-Trainer Edin Terzic kündigt auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag an, dass im Vergleich zum Spiel gegen ManCity am Dienstag (1:2) kein Spieler in den Kader zurückkehrt. Auch Sancho nicht.

Der 21-Jährige zeigte sich vor seiner Blessur stark formverbessert. Umso bitterer war der Rückschlag, der noch immer anhält.

psc 8 April, 2021 13:55