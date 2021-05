BVB hat den Sancho-Nachfolger gefunden – er kostet 15 Millionen

Jadon Sancho wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen, sofern ein Klub von der Insel die geforderte Ablöse von rund 100 Mio. Euro zahlt. Ein potentieller Nachfolger wurde in Noni Madueke gefunden.

Der 19-jährige Angreifer ist wie Sancho Engländer, wobei er seit 2018 für die PSV Eindhoven in den Niederlanden aufläuft. In dieser Saison kommt er in 30 Pflichtspielen für seinen Verein auf starke neun Tore und acht Assists. Madueke verfügt über nigerianische Wurzeln und ist amtierender englischer U21-Nationalspieler. Ursprünglich ausgebildet wurde er bei Tottenham.

Laut “Bild” zeigt der BVB grosses Interesse am vielseitig einsetzbaren Offensivspieler, der rund 15 Mio. Euro kosten würde. Mit den Einnahmen aus dem Sancho-Transfer wäre Madueke locker finanzierbar.

psc 6 Mai, 2021 15:42