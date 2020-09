BVB: Bürki & Sancho fehlen im Supercup

Borussia Dortmund tritt die Reise zum Supercup beim FC Bayern ohne die Stammkräfte Roman Bürki & Jadon Sancho an.

Wie der BVB am Dienstagabend mitteilt, leiden beide an einem Atemwegsinfekt. Die am Montag vorgenommenen Corona-Tests fielen sowohl bei Bürki wie auch Sancho negativ aus.

ℹ️ Jadon #Sancho und Roman #Bürki (beide Atemwegsinfekt) fliegen nicht mit nach München. Die bei ihnen gestern vorgenommenen Corona-Tests waren negativ. — Borussia Dortmund (@BVB) September 29, 2020

psc 29 September, 2020 19:05