Der BVB könnte sich den jüngsten EM-Teilnehmer aller Zeiten sichern

Der erst 17-jährige polnische Mittelfeldspieler Kacper Kozlowski hat gegen Spanien den Rekord als jüngster EM-Spieler aller Zeiten gebrochen. Diverse Topklubs umgarnen ihn. Borussia Dortmund soll sehr gute Chancen haben.

Beim BVB hat man mit polnischen Akteuren in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht: Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek haben allesamt dicke Spuren hinterlassen. Laut “Gazzetta dello Sport” könnte sich Kacper Kozlowski schon bald in diese illustre Liste einreihen. Dortmund soll bei der Verpflichtung des Spielgestalters trotz grosser Konkurrenz in der Pole Position sein.

Beobachtet wird Kozlowski wohl schon länger. Auch ManUtd und weitere Topklubs umgarnen den noch in seiner Heimat bei Pogon Stettin tätige Youngster.

psc 23 Juni, 2021 17:07