BVB-Keeper Gregor Kobel will sich eine Scheibe vom Frauenteam abschneiden

Gregor Kobel ist in dieser Woche zu Gast bei “Brinkhoff’s Ballgeflüster” und spricht über seine aktuelle Gemütslage. Dabei wird auch das Frauenteam des BVB erwähnt.

Dieses wurde in der aktuellen Saison neu angemeldet. In der Kreisliga weisen die BVB-Frauen die beeindruckende Bilanz von 111:2 Toren auf. Kobel ist beeindruckt: “Da können wir uns eine Scheibe abschneiden.” Zum Vergleich, der allerdings etwas hinkt: Das Männerteam steht bei 70:42 Toren. Die Gegentore ärgern den 24-Jährigen natürlich und sind aus seiner Sicht auch zu zahlreich: “42 Gegentore sind natürlich zu viel, ich möchte so wenig zulassen wie möglich.” Allerdings habe sich das Team in der “Rückrunde gesteigert, häufiger zu Null gespielt. Das entwickelt sich positiv.”

Kobel freut sich ganz besonders im Signal Iduna Park nun endlich vor ausverkauften Rängen spielen zu können. Trotz der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende fand er die Stimmung “Hammer”. Das Brodeln und Vibrieren habe er tief in sich aufgesaugt, den Austausch mit den Fans möge er besonders: “Und wenn das Geschrei von allen Seiten kommt, dann gibt mir das nochmal einen extra Push.”

Ohnehin sei es etwas ganz Besonderes für Dortmund spielen zu dürfen: “Es macht was mit dir, wenn du nach Dortmund kommst. Du merkst sofort, für was und für wen du hier spielst.”

psc 14 April, 2022 14:10