BVB-Klubboss Watzke ist bei Youssoufa Moukoko optimistisch

Borussia Dortmund möchte den nur noch bis 2023 gültigen Vertrag mit seinem Jungstar Youssoufa Moukoko unbedingt verlängern. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist optimistisch, dass dies gelingt.

Der 17-Jährige blickt auf eine unglücklich verlaufende Saison zurück. Verletzungen haben Moukoko mehrfach zurückgeworfen. Letztlich bestritt er in der Bundesliga nur 16 (Teil-)Einsätze. Dabei gelangen ihm jeweils zwei Tore und zwei Assists. Der Youngster drängt auf mehr Einsatzzeit und ist sich derzeit noch nicht sicher, was seine Perspektiven in Dortmund angeht.

Watzke ist indes zuversichtlich, was eine langfristige Vertragsverlängerung angeht, vor allem auch dank dem neuen Trainer Edin Terzic. “Youssoufa und Edin haben einen sehr engen Draht”, sagt er dem “kicker” und spricht von einer “ordentlichen Chance”, dass Moukoko dem BVB erhalten bleibt. Sollte dieser eine Verlängerung ablehnen, ist sogar ein Verkauf noch in diesem Sommer denkbar.

psc 2 Juni, 2022 11:03