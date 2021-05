BVB umgarnt Mainz-Verteidiger & Chelsea-Stürmer

Borussia Dortmund treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Der neue Cheftrainer Marco Rose ist involviert. Auf der Wunschliste stehen offenbar unter anderem Mainz-Verteidiger Jeremiah St. Juste und Chelsea-Stürmer Callum Hudson-Odoi.

Ersterer spielt spielt seit zwei Jahren in der Bundesliga. Der 24-jährige Niederländer ist noch bis 2023 an Mainz 05 gebunden, wo er in der abgelaufenen Saison in der Innenverteidigung gesetzt war. Laut “Bild” und “Sport Bild” gab es von Seiten Dortmunds bereits erste Sondierungsgespräche mit den Beratern. St. Juste hat von seinem aktuellen Klub die Erlaubnis in diesem Sommer zu wechseln, falls ein valables Angebot eintrifft. Neben dem BVB interessieren sich auch Bayer Leverkusen, der FC Brügge und Spartak Moskau für seine Dienste. Ablösetechnisch fordert Mainz 15 – 20 Mio. Euro Ablöse.

In Dortmund ebenfalls ein Thema ist laut “Eurosport” Chelsea-Stürmer Callum Hudson-Odoi. Der 20-Jährige war in der Vergangenheit schon mehrfach ein Thema beim FC Bayern. Letztlich blieb er aber stets bei den Blues, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Dort war er zuletzt unter Trainer Thomas Tuchel aber nicht gesetzt. Ein Wechsel zu Dortmund würde angeblich zum Thema, falls Jadon Sancho den Verein verlässt.

psc 25 Mai, 2021 16:37