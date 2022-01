BVB-Manager Zorc nimmt pöbelnden Haaland in Schutz

Erling Haaland legt sich beim 3:2-Sieg von Borussia Dortmund gleich mit mehreren Spielern von Eintracht Frankfurt an. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bezieht Stellung.

“F*** you! F***ing idiot!”, rief Erling Haaland nach dem 2:2-Ausgleich in der 86. Minute durch Jude Bellingham Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger zu, der den Stürmerstar von Borussia Dortmund zuvor ins Tornetz schubste. In der Nachspielzeit legte sich Haaland an der Eckfahne mit Rafael Borré an. “Qué pasa?” (“Was ist los?”), schrie der Norweger in Richtung des Kolumbianers und griff sich dabei in den Schritt.

Anstatt Haaland dafür zu kritisieren, lobte Michael Zorc die Einstellung des 21 Jahre alten Norwegers. “Erlings Einstellung in der Schlussphase war nicht nur gut, sondern top! Genau das erwarte ich von ihm”, sagte der Dortmunder Sportdirektor gegenüber “Sport1”: “Martin Hinteregger und er haben sich beide das ganze Spiel über beharkt. Solche Dinge gehören im Fussball dazu, wenn es in diesem Rahmen bleibt. Ich finde das ausgesprochen gut. Wir spielen schliesslich Fußball und kein Schach.”

Zorc befand weiter: “Er war in der Kabine hinterher total glücklich und erleichtert – obwohl er kein Tor geschossen hat. Er hat sich voll reingehauen und für die Mannschaft gearbeitet. So muss das sein.” Vertraglich ist Haaland indes noch bis 2024 an Borussia Dortmund gebunden. Dank Ausstiegsklausel könnte er den BVB aber schon zum Saisonende verlassen. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

adk 10 Januar, 2022 09:15