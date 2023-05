Der BVB hat mit Mats Hummels Pläne über die Aktivkarriere hinaus

Borussia Dortmund plant Mats Hummels langfristig im Verein zu halten. Das Engagement soll über die Aktivkarriere hinaus gehen.

In dieser Woche hat der 34-jährige Routinier seinen Kontrakt beim BVB um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängert. Momentan liegt sein Fokus noch ganz auf der Arbeit als Profi auf dem Platz. Dies wird sich mittelfristig allerdings ändern. Ewig wird die Karriere des Weltmeisters von 2014 nicht mehr andauern. Laut "Bild" sieht Dortmund in Hummels eine Person, die in neuer Rolle als Trainer oder Manager in den Verein integriert werden soll.

Wie Hummels über das Karriereende hinaus denkt, ist noch offen. Grundsätzlich ist er mit dem BVB aber sehr eng verbunden.

psc 25 Mai, 2023 16:45