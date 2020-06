BVB schielt auf Mexiko-Stürmer José Macias

Borussia Dortmund lässt den Blick bei der Suche nach Offensivverstärkungen auf den Mexikaner José Macias schweifen.

Der 20-Jährige ist noch in seiner Heimat bei Chivas beschäftigt und dort bereits ein eifriger Torschütze. Im letzten Jahr brillierte er zudem an der U20-WM in Polen, wo natürlich auch die BVB-Scouts zugegen waren. Der mexikanische Journalist Andre Martin bestätigt nun bei “Fox Sports”, dass Dortmund intensiv auf José Macias blickt: “Sie verfolgen Macias seit sehr langer Zeit. Er wurde eingehend beobachtet und sein Potenzial analysiert. Das einzige, worauf wir warten, ist das Angebot von Borussia Dortmund und der Wechsel nach Europa.”

Als Ablöse stehen angeblich rund 15 Mio. Euro im Raum. Wegen der Coronakrise könnte sie auch etwas tiefer ausfallen. Bei den Chivas steht Macias noch bis 2022 unter Vertrag.

psc 3 Juni, 2020 12:08