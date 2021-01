BVB-Sportdirektor Zorc schliesst Wintertransfers nicht (mehr) aus

In der Vergangenheit betonte man bei Borussia Dortmund, dass es im Winter bezüglich Transfers sehr ruhig bleiben werde. Nun öffnet Sportdirektor Michael Zorc die Türe für Wechsel doch noch.

Zumindest kategorisch schliesst der Verantwortliche Transfers bis zum Deadline Day am 1. Februar nicht aus. “Sie wissen von mir, dass ich grundsätzlich nichts ausschliesse. Es sind noch einige Tage bis Ende des Transferfensters”, sagt Zorc auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, führt aber gleichzeitig aus: “Unsere Überlegungen sind jetzt aber nicht so, dass jetzt etwas auf dem Tisch liegt, was übermorgen beschlussfähig wäre.”

Auf der Abgangsseite gelten neuesten Berichten zufolge Mahmoud Dahoud und Reinier als Kandidaten, falls sie Wechsel anstreben. Auf Zugangsseite werden angesichts der finanziellen Limiten wohl eher junge Talente oder Leihgeschäfte in Betracht gezogen.

psc 21 Januar, 2021 16:59