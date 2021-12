Der BVB hat einen isländischen Mittelstürmer im Blick

Der erst 17-jährige isländische Stürmer Orri Steinn Óskarsson hat das Interesse von Borussia Dortmund geweckt.

Der Youngster läuft seit September 2020 für den FC Kopenhagen in Dänemark auf und kommt dort vorwiegend in der U19 zum Einsatz. In elf Ligaspielen sind ihm in dieser Saison bereits 14 Treffer gelungen. Laut “Nordic Bet” wirft der BVB mit Sportdirektor Michael Zorc ein Auge auf Óskarsson und könnte eine Verpflichtung des Sturmtalents anstreben. Auch RB Leipzig soll den jungen Angreifer beobachten.

Óskarsson ist erst einmal noch bis Juni 2024 an den FC Kopenhagen gebunden.

psc 17 Dezember, 2021 17:32