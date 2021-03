Der BVB könnte seine neue Nummer 1 gefunden haben

Borussia Dortmund könnte in Frankreich auf eine neue Nummer 1 gestossen sein: Lilles Keeper Mike Maignan steht im Fokus des Bundesligisten.

Laut “France Football” ist der 25-Jährige, der aus der Jugendabteilung von PSG stammt, aber bereits seit sechs Jahren den Kasten bei Lille hütet, beim BVB ein heisses Thema. Maignan erfülle jene Anforderungen, die der neue Dortmunder Coach Marco Rose an einen Keeper stellt: Er sei sei stark auf der Linie und in der Luft und technisch in der Lage, das Spiel zu eröffnen.

Maignan weckt allerdings auch woanders Begehrlichkeiten: Bei Milan und Tottenham, wo es bezüglich Torhüter ebenfalls noch offene Fragen gibt und möglicherweise auch neue Nummern 1 her müssen.

Vertraglich ist der Franzose, der im Oktober des vergangenen Jahres sein Länderspieldebüt gab, nur noch bis 2022 an seinen Verein gebunden. Dennoch soll der Ligue 1-Klub 25 Mio. Euro fordern.

psc 30 März, 2021 10:43