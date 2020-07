BVB-Neuzugang Jude Bellingham wird rassistisch beleidigt

Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham hat am Mittwochabend sein letztes Spiel für Birmingham City bestritten. Nach dem Abschied wurde der 17-Jährige in den sozialen Medien rassistisch beleidigt.

Der Mittelfeldspieler machte einen Kommentar öffentlich, den er als Reaktion auf ein Abschieds-Video auf Instagram erhielt. Jude Bellingham gab eine Liebeserklärung an seinen Stammklub Birmingham City ab, erhielt darauf aber nicht nur positive Reaktionen. Ein User schrieb: “Er ist schwarz. Schwarze denken immer nur an Geld”, und beleidigte den künftigen BVB-Profi persönlich. “Dumme Seite und Mannschaft. Jude Bellingham ist ein überbewertetes Talent. Er ist nutzlos und denkt nur an Geld.”

Bellingham kommentierte den Post wie folgt: “Wie kann jemand meine Rasse und schändliche Vorurteile benutzen, um eine Entscheidung zu kritisieren, die ich für meine Karriere getroffen haben? Die Zeiten haben sich verändert, aber noch mehr muss geschehen.” Im Zuge der Black Lives Matter-Debatte machte Bellingham einmal mehr auf das Problem des Rassismus insbesondere gegen Schwarze aufmerksam.

Zuvor fand er sehr anerkennende Worte für seinen baldigen ex-Klub Birmingham City: “Ich liebe diesen Klub, ich bin einfach ein riesiger Fan. Was auch immer passieren wird, ich werde immer ein Blue bleiben. Das ist mein Verein.”

