BVB plant mit französischem Stürmer als Sancho-Nachfolger

Borussia Dortmund stellt sich in diesem Sommer auf den Abgang von Jadon Sancho an. Der englische Jungstar könnte durch einen französischen Stürmer ersetzt werden.

Nach Angaben der “Bild” und weiterer Medien hat der BVB Jonathan Ikoné vom französischen Meister OSC Lille ins Visier genommen. Und dies schon eine ganze Weile. Der 23-Jährige machte in dieser Saison mit sieben Toren sowie sieben Assists in 48 Pflichtspielen für seinen Klub auf sich aufmerksam. Er zählte zum Stammpersonal des frischgebackenen französischen Meisters. Nach drei Jahren in Lille könnte es für den früheren PSG-Junior nun aber ins Ausland gehen: Beim BVB plant man ihn offenbar als Sancho-Ersatz ein. Der neue Trainer Marco Rose soll sich bereits für den Transfer einsetzen. Rund 25 Mio. Euro Ablöse sind wohl gefordert, Ikoné kann auf den Flügeln oder auch hinter den Spitzen eingesetzt werden.

Sancho seinerseits darf Dortmund in diesem Sommer verlassen, wenn bestimmte Parameter bezüglich Ablöse (90 bis 100 Mio. Euro inklusive Boni) erfüllt sind. Während fünf Jahren hat sich der englische Nationalspieler in Dortmund zu einem der begehrtesten Jungstars überhaupt entwickelt. Für den 21-Jährigen könnte der Weg zurück nach England führen. Manchester United, aber auch Chelsea und Liverpool buhlen um ihn. Mit starken Auftritten an der EM könnte Sancho seinen Marktwert sogar noch einmal steigern. Dortmund dürfte nichts dagegen haben…

psc 25 Mai, 2021 12:13