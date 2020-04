BVB: Positive Nachricht von Marco Reus

Borussia Dortmunds Captain Marco Reus fehlt wegen einer Muskelverletzung seit Anfang Februar. Jetzt steht der 30-Jährige aber vor der Rückkehr.

In einen Ernstkampf wird er wegen der Coronakrise zwar vorderhand nicht eingreifen, doch der Stürmer wird schon in Bälde das normale Trainingsprogramm seiner Teamkollegen mitgehen können. Seit dieser Woche arbeiten diese – in Zweiergruppen – auch wieder auf Rasen. “Ich hoffe, dass ich im Laufe der Zeit auch wieder auf den Platz zurückkehren kann”, wird Marco Reus in der “Sport Bild” zitiert.

Bei einer allfälligen Wiederaufnahme des Spielbetriebs sollte er – keinen Rückschlag vorausgesetzt – wieder dabei sein. In diesem Sinne hat die Zwangspause infolge der Coronakrise zumindest für Reus persönlich etwas Positives.

psc 1 April, 2020 00:36