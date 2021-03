BVB legt Preis fest: Für diese Ablöse darf Haaland im Sommer gehen

Jeder Spieler hat seinen Preis, auch Erling Haaland. Borussia Dortmund hat jetzt die Ablöse festgelegt, für die der 20-jährige Norweger den Verein nach dieser Spielzeit verlassen dürfte.

Der Jungstar ist noch bis 2024 an den BVB gebunden und ist der mit Abstand treffsicherste Dortmunder. Grundsätzlich plant der Bundesligist keinen Verkauf. Auch eine Ausstiegsklausel besteht in diesem Sommer noch nicht und greift erst im kommenden Jahr. Dennoch ist ein Haaland-Transfer zumindest theoretisch auch in der anstehenden Transferperiode möglich. Laut einem Bericht von “ESPN” müsste ein Interessent 180 Mio. Euro hinlegen, damit sich Dortmund auf Gespräche einlässt. Unter dieser Summe wird man gar nicht erst auf Verhandlungen einsteigen.

Damit fahren die Dortmunder Verantwortlichen einen ähnlichen Kurs wie bei Jadon Sancho im vergangenen Sommer. Damals waren angeblich 130 Mio. Euro gefordert, damit der Engländer hätte gehen dürfen. Auch Hauptinteressent Manchester United war nicht bereit, diese Summe zu stemmen. Sancho blieb deshalb in Dortmund.

Für Haaland gibt es diverse Interessenten: Allen voran Real Madrid, Barça, Manchester United und Chelsea wurden bisher genannt. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass ein Verein die geforderte Summe auf den Tresen legt. Die finale Entscheidung fällt im Sommer.

psc 26 März, 2021 10:45