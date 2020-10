BVB-Profi Marius Wolf zum Medizintest in Köln

Marius Wolf verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu Ligakonkurrent 1. FC Köln.

Der beim BVB nicht mehr benötigte Flügelstürmer wechselt auf Leihbasis nach Köln. Am Freitagmorgen ist er zum Medizincheck bei seinem neuen Klub erschienen. Die “Bild” hat entsprechende Fotos veröffentlicht. Am Donnerstagabend erzielten alle Parteien eine Einigung über die Leihe. Marius Wolf soll in Köln zu mehr Spielpraxis kommen als in Dortmund. Dort steht er noch bis 2023 unter Vertrag.

Bereits die vergangene Saison bestritt Wolf nicht in Dortmund, sondern war an die Hertha ausgeliehen.

psc 2 Oktober, 2020 10:16