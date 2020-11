BVB-Profi Reinier positiv auf Corona getestet

Borussia Dortmunds brasilianischer Profi Reinier wurde nach der Rückkehr von einer Länderspielreise positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 18-Jährige war zuletzt mit der U21 Brasiliens unterwegs und traf unter anderem in Kairo auf Südkorea. Am Wochenende gehörte Reinier nicht zum Profikader des BVB beim Gastspiel in Berlin. Nach Angaben des Vereins ist er aktuell symptomfrei und befindet sich nach einem intensiven Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt in häuslicher Isolation.

Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Staff ergaben ein negatives Resultat. Borussia Dortmunds brasilianischer Profi #Reinier ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Wir wünschen Dir einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung, @ReinierJesus20! ℹ️ Zur Meldung: https://t.co/MBlt7bfdEt — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020

psc 23 November, 2020 16:33