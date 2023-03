BVB erleidet im Rennen um Mohammed Kudus einen Rückschlag

Der ghanaische Mittelfeldprofi Mohammed Kudus hat es Borussia Dortmund schon länger angetan. Zu einem baldigen Transfer scheint es aber nicht zu kommen.

Der 22-Jährige fühlt sich bei seinem aktuellen Verein Ajax Amsterdam sehr wohl, wie er «De Telegraaf» verrät: «Ich bin im Moment sehr glücklich bei Ajax, aber ich werde noch glücklicher sein, wenn wir das Double gewinnen.» Kudus steht in Amsterdam noch bis 2025 unter Vertrag. Ein Wechsel im Sommer scheint derzeit eher nicht in Griffnähe zu sein. Vielmehr stellt der Spielmacher sogar eine allfällige Vertragsverlängerung beim Eredivisie-Klub in den Raum.

Noch im vergangenen Sommer schien ein Transfer nahe zu sein. Everton bemühte sich um den Nationalspieler. Kudus soll einen Wechsel gegenüber einem Verbleib sogar favorisiert haben. Inzwischen scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. Gut möglich, dass sich der BVB und weitere Interessenten gedulden müssen.

psc 22 März, 2023 17:04