BVB erhält bei Robin Gosens Konkurrenz von 2 Bundesligisten

Der deutsch-niederländische Linksverteidiger Robin Gosens hat sich mit seinen starken Leistungen bei Atalanta nicht nur in der Serie A einen sehr guten Namen gemacht. Gleich drei Bundesliga-Klubs blicken mit Interesse auf ihn.

Seit drei Jahren spielt der 25-Jährige inzwischen in der Serie A. In dieser Saison brilliert Robin Gosens mit acht Toren und fünf Assists in 30 Einsätzen für seinen Klub. Wie “Libero” berichtet, buhlt Borussia Dortmund seit längerem um den Verteidiger. Konkurrenz erhalten die Schwarzgelben nun aus der Bundesliga: Rivale Schalke 04 und Eintracht Frankfurt schielen ebenfalls mit Interesse auf Gosens, dessen Vertrag bei Atalanta bis 2022 datiert ist.

Zudem blicken auch Leicester City und Juventus Turin auf ihn. Immerhin liess der Serie A-Profi, der in Deutschland aufwuchs, aber noch nie in der Bundesliga spielte, in der Vergangenheit schon durchblicken, dass er gerne eines Tages im deutschen Oberhaus tätig werden möchte: “Ich habe auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich den Traum Fussball-Bundesliga realisieren möchte. Dementsprechend gibt es schon auch einen Plan, den ich im Kopf habe – ob das jetzt mittel – oder langfristig realisiert wird, weiss ich nicht. Aber ich weiss, dass dieses Ziel nicht nur ein Ziel, sondern vielmehr ein Traum ist.”

psc 12 Mai, 2020 12:03