BVB & Schalke 04 im Duell um niederländisches Supertalent

Borussia Dortmund und Schalke 04 strecken ihre Fühler nach dem niederländischen Supertalent Lamare Bogarde aus.

Der 16-jährige Defensiv-Stratege spielt derzeit noch bei seinem Stammklub Feyenoord Rotterdam. Nach Angaben des “Football Insider” buhlen nun die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 beide um Lamare Bogarde. Daneben sollen auch Tottenham, Juventus und Milan Interesse bekunden.

Ein Abgang des Defensivspielers bei Feyenoord, wo er seit dieser Saison in der U19 spielt, ist denkbar. Sein älterer Bruder Melayro Bogarde spielt bereits in Deutschland: Er wechselte vor zwei Jahren in die Nachwuchsabteilung von Hoffenheim.

psc 14 April, 2020 14:31