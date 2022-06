Der BVB holt den Schalker Co-Trainer Peter Hermann an Bord

Borussia Dortmund hat das Trainerteam rund um Cheftrainer Edin Terzic komplettiert. Von Rivale Schalke 04 wechselt Peter Hermann zum BVB. Ausserdem holt die Borussia auch Sebastian Geppert.

Die beiden Neuzugänge für das Trainerteam macht der BVB am Dienstag offiziell. Peter Hermann verfügt als Co-Trainer über immense Erfahrung. Der 70-Jährige ist schon drei Jahrzehnte im Profibereich aktiv, meistens als Assistenztrainer. Zu seinen früheren Vereinen zählen unter anderem auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Der 38 Jahre alte Geppert hatte bereits in der Saison 2020/21 zu Terzics Assistenten gezählt, als dieser die Profi-Mannschaft als Interimslösung noch zum DFB-Pokalsieg und in die UEFA Champions League führte. Von dieser knapp halbjährigen Unterbrechung abgesehen, hat Geppert seit 2016 die U17 des BVB verantwortet und in dieser Zeit einmal die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren gewonnen (2018) sowie ein weiteres Mal das Finale erreicht (2019).

☑️ Der #BVB hat das Trainer-Team komplettiert: In Peter #Herrmann und Sebastian #Geppert konnten die erklärten Wunschkandidaten für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. 🤝 Infos ▶️ https://t.co/zcIcS6zJpu pic.twitter.com/6POwYGaQbr — Borussia Dortmund (@BVB) June 7, 2022

psc 7 Juni, 2022 15:18