BVB-Schock wegen Erling Haaland

Borussia Dortmund trifft es nach der 0:4-Niederlage bei Ajax Amsterdam knallhart: Torjgäer Erling Haaland fällt wegen einer Hüftbeugenverletzung mehrere Wochen aus.

Diese Nachricht musste BVB-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld verkünden. Der Norweger meldete sich nach einer muskulären Verletzung gerade erst wieder zurück und muss nun erneut eine längere Pause einlegen. Rose schiledert die Situation: “Ich bin kein Arzt, ich möchte da nicht spekulieren. Erling ist verletzt, es ist derselbe Oberschenkel, aber an einer anderen Stelle betroffen. Wenn man über solche Themen redet, zählt man immer die Tage. Erling war richtig down, weil er sich gegen Mainz noch richtig gut gefühlt hat. Das ist nicht gut für den Jungen, nicht gut für uns. Er wird seine Reha größtenteils hier in Dortmund verbringen und dem Team seine Energie zur Verfügung stelle.”

Neben Haaland hat es auch die beiden Aussenverteidiger Thomas Meunier (Schlg auf den Fuss) und Nico Schulz (Muskelfaserriss) erwischt. Sie müssen in Bielefeld ebenfalls passen. Die Personaldecke in der Defensive ist inzwischen arg dünn geworden.

psc 22 Oktober, 2021 12:45