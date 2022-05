BVB-Sportdirektor Kehl macht klares Statement zur Zukunft von Jungstar Moukoko

Borussia Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko erzielte zum Abschluss der Saison seinen zweiten Bundesliga-Treffer in dieser Spielzeit. Es soll nicht der letzte im Trikot des BVB sein.

Zuletzt gab es Spekulationen, wonach der 17-Jährige seine Zukunft anderweitig plant. Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl betont im Gespräch mit der “WAZ” nun aber, dass die Borussia langfristig mit Moukoko plant: “Zu ihm gibt es aber keinen neuen Stand: Er hat einen Vertrag bis 2023 und wir wollen diesen gerne mit ihm verlängern.”

Ob der Plan aufgeht, steht aber in den Sternen. Moukoko wünscht sich deutlich mehr Einsatzzeiten als er sie in Dortmund in der abgelaufenen Saison erhielt. Ob er sein Arbeitspapier zeitnah verlängert, ist daher fraglich. Aus Vereinssicht ist ein Abgang des Jungstars zumindest in diesem Sommer ausgeschlossen.

psc 16 Mai, 2022 15:26