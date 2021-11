BVB-Sportdirektor Zorc geht fest von Bellingham-Verbleib aus

Machten jüngst Gerüchte um einen möglichen Abgang Jude Bellinghams von Borussia Dortmund die Runde, räumt Sportdirektor Michael Zorc nun auf.

“Er hat sich bewusst für den BVB entschieden und das Konzept, das wir ihm vorgestellt haben”, sagte Michael Zorc gegenüber der “Sport Bild” über Jude Bellingham, der 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB wechselte. Der Manager von Borussia Dortmund stellte in diesem Zuge klar: “Seine Entwicklung in Dortmund ist noch längst nicht am Ende.”

Der 18-jährige Mittelfeldspieler besitzt beim BVB noch einen bis 2025 gültigen Kontrakt und soll sich bei den Westfalen derart gut weiterentwickeln. “Er ist sehr klar im Kopf und hat ein sehr gutes Umfeld, das ihm hilft, seine rasante Entwicklung gerade richtig einzuordnen”, betonte Zorc.

adk 3 November, 2021 10:58