BVB-Star Raphaël Guerreiro wird Barça angeboten

Raphaël Guerreiro steht bei Borussia Dortmund nur noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Ein Abgang des LInksverteidigers in diesem Sommer ist nicht ausgeschlossen. Nun soll er dem FC Barcelona angeboten worden sein.

Die Gespräche über eine Verlängerung des in rund 12 Monate auslaufenden Kontrakts sind nicht wirklich in einem konkreten Stadium. Da Dortmund einen ablösefreien Abgang des portugiesischen LInksverteidigers eigentlich verlassen möchten, ist ein Transfer des 28-Jährigen in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Laut “Mundo Deportivo” steht Guerreiro bei Barça auf dem Zettel. Die Katalanen sollen den routinierten Verteidiger schon länger beobachten.

Offen ist noch, ob und wie der neue BVB-Trainer Edin Terzic mit Guerreiro plant und ob sich der Bundesligist doch noch Chancen ausrechnet, den Vertrag mit dem Linksfuss doch noch verlängern zu können.

psc 25 Mai, 2022 16:53