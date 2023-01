BVB-Stürmer Donyell Malen könnte zum Ex-Klub zurückkehren

Der niederländische Angreifer Donyell Malen konnte die in ihn gesetzten Erwartungen bei Borussia Dortmund bisher nicht wirklich erfüllen. Möglicherweise steht für den 23-Jährigen sogar schon bald wieder ein Wechsel an.

Laut einem Bericht der «Ruhr Nachrichten» denkt sein Ex-Klub PSV Eindhoven nach dem Wechsel von Cody Gakpo in Richtung Manchester United über eine Rückholaktion von Donyell Malen nach. Zur Erinnerung: Im Sommer 2021 zahlte der BVB für den Linksaussen rund 30 Mio. Euro. Die Bilanz in dieser Saison ist mit einem Tore und zwei Assists in 17 Pflichtspielen enttäuschend. Malens Vertrag in Dortmund läuft bis 2026.

Im Winter dürften die Verantwortlichen des Bundesligisten einen Abgang aufgrund von fehlenden Alternativen eher nicht befürworten, im Hinblick auf die nächste Saison ist aber alles offen. Auch der FC Sevilla soll sich mit Malen beschäftigen.

