BVB-Stürmer Erling Haaland gibt Treuebekenntnis ab

Torjäger Erling Haaland fühlt sich bei Borussia Dortmund sehr wohl und würde den Klub wohl selbst beim Verpassen der Champions League nicht verlassen.

Laut “kicker” plant der 20-jährige Norweger mindestens bis Sommer 2022 fix beim BVB. Einen Abgang plane er nicht und dies sei auch mit der Dortmunder Klubführung so abgesprochen. Selbst beim Verpassen des Minimalziels in dieser Saison – dem Erreichen der Champions League-Plätze – würde Haaland also an Bord bleiben.

Könnte sich der Verein nicht für die Königsklasse qualifizieren, hätte dies angesichts der ohnehin angespannten Situation während der Corona-Pandemie, allerdings gravierende finanzielle Konsequenzen. Der BVB wäre wohl zu Spielerverkäufen gezwungen. Jadon Sancho will den Klub ohnehin verlassen und stünde auf der Liste ganz oben. Dabei würde es wohl nicht bleiben. Auch andere Profis könnten gehen (müssen), um Transfereinnahmen zu generieren. Ein vorzeitiger Haaland-Abgang ist allerdings definitiv kein Thema.

psc 25 Januar, 2021 17:33