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Von Schlotterbeck getroffen

Guirassy muss das Training nach Schlotterbeck-Grätsche abbrechen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 16:44
Guirassy muss das Training nach Schlotterbeck-Grätsche abbrechen

Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy hat die Trainingseinheit am Dienstag vorzeitig und unfreiwillig abbrechen müssen.

Der 30-Jährige humpelte nach einer Behandlung mit bandagiertem Fuss laut «WAZ» vom Platz. Vorausgegangen war eine Grätsche von Nico Schlotterbeck, die Guirassy traf. Wie schwer es den Angreifer erwischt hat, ist noch unklar.

Am Samstag steht für den BVB eine wichtige Partie bei der TSG Hoffenheim an. Die Mannschaft will sich für die 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen rehabilitieren. Ob Guirassy mittun kann, ist noch unklar.

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