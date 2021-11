BVB auf Stürmersuche: Chelsea-Profi Hakim Ziyech steht im Fokus

Auch weil Donyell Malen bislang nicht eingeschlagen hat, könnte Borussia Dortmund im Winter in der Offensive noch einmal nachlegen und einen neuen Stürmer verpflichten. Im Fokus steht unter anderem Hakim Ziyech.

Der marokkanische Nationalspieler ist beim FC Chelsea derzeit nur zweite Wahl. Er soll einen Wechsel im Januar sehr konkret in Betracht ziehen. Nach Angaben von “Sky” würde sich der BVB in jedem Fall ins Rennen um Ziyech einklinken, falls dieser tatsächlich auf den Markt gelangt. Eine Leihe mit oder auch ohne Kaufoption könnte zum Thema werden.

Sicherlich nicht nach Dortmund wechseln wird hingegen Callum Hudson-Odoi, zu dem es in der Vergangenheit auch schon Kontakte gab. Der 21-jährige Engländer stand in drei der letzten vier Premier League-Spiele in der Startelf von Chelsea und ist kein Transferkandidat mehr.

psc 16 November, 2021 15:27