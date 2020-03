BVB legt Transferaktivitäten vorerst auf Eis

Die Corona-Krise hat auch grosse Auswirkungen auf das Fussball-Business, das in den letzten Jahren stetig wuchs und auf dem Transfermarkt immer höhere Summen generierte. Beim BVB liegt vorerst einmal alles auf Eis.

Laut “kicker” gibt es beim Bundesligisten erst einmal einen Transfer-Stopp. Sportdirektor Michael Zorc sagt: “Drei Transfers in drei Tagen wird es in diesem Jahr nicht geben.” Zur Erinnerung: Im letzten Jahr präsentierte der BVB in rascher Abfolge die Neuzugänge Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt.

Zurzeit liegen die Prioritäten anders. Ob es mit dem Bundesliga-Betrieb in dieser Saison überhaupt noch einmal weitergeht, ist unklar. “Bei allen Klubs herrscht eine grosse Unsicherheit. Wir müssen erst einmal diese Krisensituation managen.” Die Kaderplanung muss hinten anstehen.

Dortmund wurde zuletzt unter anderem mit Thomas Meunier (PSG), Jude Bellingham (Birmingham City) und Antony Matheus dos Santos (FC Sao Paulo) in Verbindung gebracht. Ob diese Transfers klappen ist ungewiss. Genauso, ob Jadon Sancho den Klub in Richtung Premier League verlässt. Auch die Gespräche über allfällige Vertragsverlängerungen mit Roman Bürki und Lukasz Piszczek liegen auf Eis.

psc 23 März, 2020 09:40