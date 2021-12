BVB trifft sich mit Berater von potentiellem Haaland-Nachfolger Darwin Núnez

Der uruguayische Stürmer Darwin Núnez steht bei Borussia Dortmund seit geraumer Zeit im Fokus. Mittlerweile fand mit dem Berater des potentiellen Haaland-Nachfolgers bereits ein Treffen statt.

Spieleragent Edgardo Lasalvia ist in Dortmund ein gefragter Mann. Neben dem 22-jährigen Angreifer Darwin Núnez von Benfica steht auch noch sein Mandant Augustin Alvarez (20) von CA Penarol im Fokus der Dortmunder. Jüngst wurde der Berater gemeinsam mit BVB-Chefscout Markus Pilawa abgelichtet. Die beiden trafen sich in Mailand, wo Lasalvia ein Spiel von Inter besuchte. Allerdings soll das Meeting eher zufällig über die Bühne gegangen sein. Gegenüber “FCInterNews” bestätigte Lasalvia in der Folge, dass seine Reise nach Dortmund weitergehen würde.

Der potentielle Haaland-Nachfolger Nunez könnte dem BVB inzwischen aber fast zu teuer sein: Benfica soll bereits 50 bis 60 Mio. Euro für den Youngster fordern, der in dieser Saison in 17 Pflichtspielen elf Tore markiert hat. Bei Benfica steht er bis 2025 unter Vertrag. Die Ausstiegsklausel liegt sogar bei 150 Mio. Euro. Der noch in seiner uruguayischen Heimat spielende Augustin Alvarez wäre noch günstiger zu haben.

psc 7 Dezember, 2021 08:56