Der BVB schielt auf das türkische Supertalent Arda Güler

Borussia Dortmund blickt auf das türkische Supertalent Arda Güler.

Der 17-jährige Offensivspieler schnürt seine Schuhe für Fenerbahçe, das ihn auch ausgebildet hat. In dieser Saison kam er bereits zu neun Süper Lig-Einsätzen und markierte dabei zwei Tore und zwei Assists. Gemäss “Takvim” zeigt Borussia Dortmund grosses Interesse am jungen Stürmer. Ein Transfer ist aber kostspielig: Güler steht bei Fenerbahçe bis 2025 unter Vertrag und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Mio. Euro. Diese Summe wollen die Dortmunder aber kaum zahlen. Einzig bei einer deutlichen Preisreduktion könnt ein BVB-Wechsel von Güler doch noch Tatsache werden.

psc 13 April, 2022 13:47