BVB: Überraschende Kehrtwende bei Thomas Delaney

Der dänische Mittelfeldprofi Thomas Delaney galt beim BVB in diesem Sommer lange Zeit als Wechselkandidat. Ein Transfer scheint aber vom Tisch. Im Gegenteil: Der 29-Jährige könnte seinen Vertrag in Dortmund verlängern.

Laut einem Bericht der “Ruhr Nachrichten” laufen entsprechende Gespräche. Delaney ist nur noch für eine weitere Saison an den BVB gebunden. Zuletzt stand eigentlich ein möglicher Wechsel in die Premier League zur Debatte. Der Mittelfeldprofi konnte an der Europameisterschaft mit starken Auftritten für Dänemark Werbung in eigener Sache machen.

Nun scheint er aber doch einen längerfristigen Verbleib in Dortmund anzustreben. In der letzten Saison verlor er dort seinen Stammplatz. Möglicherweise hat Delaney aber mit dem neuen Trainer Marco Rose gesprochen und positive Signale erhalten, was seine Rolle unter diesem angeht.

psc 23 Juli, 2021 10:40