BVB umgarnt Kölns Sturmtalent Justin Diehl

Borussia Dortmund streckt seine Fühler nach dem 18-jährigen Stürmer Justin Diehl von Ligakonkurrent 1. FC Köln aus.

Der Youngster wurde beim Effzeh zu Beginn dieses Jahres fix in den Profikader integriert und kam am vergangenen Samstag beim 7:1-Sieg gegen Werder Bremen in der Schlussphase zum Einsatz. Der 18-Jährige ist aktuell noch bis Juni 2024 an seinen Stammklub gebunden. Laut dem Portal «Geissblog» steht Diehl auf der Wunschliste des BVB weit oben. Auch die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen sind am jungen Stürmer dran.

Kölns Trainer Steffen Baumgart hofft, dass er Diehl weiterhin in seiner Mannschaft formen kann. «Ich höre seit Jahren, dass er ein grosses Talent hat. Er muss aber noch viel lernen, kann noch nicht so viel, wie ihm erzählt wird. Es ist meine Aufgabe, mit ihm zu arbeiten und ihn, wenn man mich lässt, zum Bundesliga-Spieler zu machen», sagte er kürzlich in einer Medienrunde.

psc 23 Januar, 2023 15:13