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Für Verlängerung

BVB unternimmt letzten Anlauf bei Nico Schlotterbeck

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 16:12
BVB unternimmt letzten Anlauf bei Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck hat seinen BVB-Vertrag noch immer nicht verlängert. Die Dortmunder Borussen wollen hinsichtlich dieser Mission nun offenbar den letzten Anlauf starten.

Borussia Dortmund scheint von den Vertragsspielchen von Nico Schlotterbeck langsam genug zu haben. Wie die «AS» berichtet, wollen die Entscheidungsträger an der Strobelallee einen letzten Versuch unternehmen, um den Starverteidiger von einem Verbleib zu überzeugen.

Und das soll folgendermassen vonstatten gehen: Schlotterbeck soll ein lukrativer Vertrag vorgelegt werden, der eine Ausstiegsklausel enthält. Das Hauptziel darin soll sein, den Innenverteidiger mindestens für ein weiteres Jahr von einem Verbleib zu überzeugen. Dazu soll Schlotterbecks aktuelles Gehalt angehoben werden.

Gerüchten zufolge will sich Schlotterbeck bis Mitte März über seine Zukunft beim BVB im Klaren werden. Eine Entscheidung ist bisher aber noch nicht getroffen worden, Real Madrid soll momentan das grösste Interesse an einem Transfer haben.

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