BVB: Eine Vertragsverlängerung steht unmittelbar vor dem Abschluss

Aussenverteidiger Felix Passlack wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund in Kürze verlängern.

Der 22-Jährige zählt im Bundesliga-Team des BVB zwar (noch) nicht zu den Stammkräften, dennoch will man in Dortmund auch künftig auf seine Dienste setzen. Dies bestätigt Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den “Ruhr Nachrichten”. Demnach wird Passlack seinen Kontrakt in Kürze verlängern. “Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden”, sagt der BVB-Manager.

Passlack durchlief fast die gesamte Nachwuchsabteilung Dortmunds und zählt seit 2016 zum Profikader. In dieser Saison kam er bislang 13 Mal zum Einsatz. Er kann auf der linken oder rechten Abwehrseite spielen oder auch in einer offensiveren Rolle als Flügelspieler.

psc 12 April, 2021 14:29