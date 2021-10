Borussia Dortmund schielt auf das niederländische Juwel Omar Mekkaoui

Der erst 16-jährige niederländische Verteidiger Omar Mekkaoui hat es Borussia Dortmund angetan.

Der Youngster spielt noch in seiner Heimat für die NAC Breda. Dort kommt er aktuell sowohl in der U18 wie auch in der U21 zum Einsatz. Der Innenverteidiger mit marokkanischen Wurzeln gilt als Riesentalent. Laut “BN DeStem” sind die starken Leistungen auch Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben. Der Bundesligist zählt neben Bayer Leverkusen, Juventus und den Eredivisie-Topklubs Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven zu den Interessenten für Mekkaoui. Bereits im kommenden Jahr könnte ein Wechsel des Abwehrspielers zum Thema werden.

psc 13 Oktober, 2021 16:42