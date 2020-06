BVB: Watzke äussert sich zur Causa Jude Bellingham

Jungstar Jude Bellingham steht im Fokus von Borussia Dortmund. Der englische Mittelfeldspieler hat sein Einverständnis zu einem entsprechenden Wechsel sogar schon gegeben. Nun äussert sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Der Klubboss bestätigt, dass von Seiten Dortmunds sehr konkretes Interesse am 16-Jährigen besteht. “Natürlich wollen wir, dass das klappt, aber es ist klar, dass bei so einem begabten Spieler viele andere auch Interesse haben”, sagt Watzke der “Süddeutschen Zeitung” in Bezug auf den möglichen Transfer von Jude Bellingham zum Bundesligisten.

Während die Einigung mit dem Spieler bestehen soll, fehlt noch eine Übereinkunft mit dessen Verein Birmingham City, wo der Vertrag bis 2021 weiterläuft. Angeblich mischen auch Manchester United, Chelsea sowie der FC Bayern mit. Noch hat Dortmund den Zuschlag nicht erhalten.

psc 26 Juni, 2020 10:51