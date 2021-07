BVB-Wechsel von Donyell Malen steht bevor

Nachdem Manchester United die Verpflichtung von Jadon Sancho am Freitag offiziell bestätigte, treibt Borussia Dortmund den Transfer von Donyell Malen voran. Und dieser steht allem Anschein nach unmittelbar vor dem Abschluss.

Mit Donyell Malen soll sich Borussia Dortmund persönlich schon seit Längerem über eine Zusammenarbeit einig sein. Nun stehen auch die Verhandlungen mit der PSV Eindhoven unmittelbar vor dem Abschluss. Nach einem “Bild”-Bericht haben sich die verhandelnden Klubs bei einer zu zahlenden Fixablöse von rund 30 Millionen Euro die Hände gereicht. Nur die Bonuszahlungen müssten noch verhandelt werden.

Das “Eindhovens Dagblad” berichtet ebenfalls von einem unmittelbar bevorstehenden Transfer und fügt an, dass die obligatorischen medizinischen Untersuchungen noch für dieses Wochenende angesetzt worden sind. Die Tests würden allerdings nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz durchgeführt werden.

Dort bezog der BVB am Freitag in Bad Ragaz sein Vorbereitungscamp. Besteht Malen die Checks, wovon stark auszugehen ist, könnte der 22-Jährige noch an diesem Wochenende in die Übungseinheiten mit seinen neuen Mannschaftskollegen einsteigen.

aoe 24 Juli, 2021 11:57