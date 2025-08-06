BVB kassiert weitere Millionenzahlung für Jude Bellingham

Borussia Dortmund profitiert finanziell auch zwei Jahre nach dem Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid weiterhin von diesem Transfer.

Laut "Sport Bild" hat der BVB in diesem Sommer dank Bonuszahlungen weitere 3 Mio. Euro kassiert. 9 Millionen sind noch offen. Auch diese könnten vollständig in Richtung Dortmund fliessen, zumal sie teilweise leicht zu erreichen sind - beispielsweise alleine durch die Champions League-Qualifikation Reals. In den nächsten drei Jahren werden weitere Zahlungen erwartet. Bellingham schloss sich im Sommer 2023 für zunächst 103 Mio. Euro Real an. Insgesamt wurden damals 30 Mio. Euro Boni vereinbart. Ein beträchtlicher Teil davon ist bereits geflossen.

In diesem Sommer hat Dortmund Judes jüngeren Bruder Jobe Bellingham (19) verpflichtet, bei dem man auf eine ähnliche Entwicklung hofft wie sie sein Bruder im Dress der Schwarz-Gelben einst an den Tag gelegt hat.

psc 6 August, 2025 12:11