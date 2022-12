BVB ist an argentinischem Weltmeister dran

Der argentinische Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister hat sich an der WM in den Fokus mehrere Spitzenklubs spielen können. Angeblich wird auch Borussia Dortmund ein Auge auf den Profi von Brighton.

Der 24-Jährige war in Katar vom zweiten Spiel an gesetzt und gab seinen Stammplatz im Mittelfeld der Gauchos nicht mehr her. Mac Allister war mit seinen starken Auftritten denn auch massgeblich am WM-Titel Argentiniens beteiligt. Laut «La Repubblica» blicken mit Borussia Dortmund, Liverpool, Inter, Juve und Benfica diverse Topklubs ein Auge auf den Spielmacher. Auch Arsenal und Atlético wurden in jüngerer Vergangenheit bereits mit ihm in Verbindung gebracht.

Ein Transfer dürfte allerdings kostspielig werden. Angeblich fordert sein aktueller Arbeitgeber Brighton & Hove Albion aus der Premier League eine Ablöse im Bereich von 35 bis 40 Millionen Euro. Vertraglich ist er noch bis 2025 (mit Option) an den Klub gebunden.

psc 28 Dezember, 2022 11:40