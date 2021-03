BVB-Wunschverteidiger kostet 30 Millionen

Borussia Dortmund würde seine Defensive gerne mit Wolfsburgs Verteidiger Maxence Lacroix verstärken. Ein Transfer des 20-Jährigen wäre allerdings kostspielig.

Der Innenverteidiger, der seine erste Bundesliga-Saison bestreitet und dabei glänzt, steht bei den Wölfen bis 2024 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel besteht bei Lacroix laut “Sky” nicht. Wolfsburg soll erst ab einer Ablöse von 30 Mio. Euro gesprächsbereit sein. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist fraglich, ob der BVB im Sommer eine solche Summe auf den Tisch legen wird.

Immerhin könnte ein Verkauf von Jadon Sancho einen hohen Betrag in die Kasse spülen. Selbiges würde auch im Falle eines Abgangs von Erling Haaland zutreffen. Der norwegische Stürmer soll aber gehalten werden.

Ob Lacroix die Wölfe nach nur einem Jahr verlassen will, steht auch keineswegs fest. Zumal in der kommenden Saison die Teilnahme an der Champions League winkt.

psc 30 März, 2021 15:17