Perfekt: Ein BVB-Youngster wechselt zu Aufsteiger Bochum

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Patrick Osterhage wechselt ablösefrei zu Aufsteiger VfL Bochum.

Der 21-Jährige kam beim BVB bislang in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und bestritt in der Regionalliga in dieser Saison acht Spiele (1 Tor, 1 Assists). Wegen Knieproblemen verpasste er einen Grossteil der Saison. Nun wechselt der ehemalige Junior von Werder Bremen, der 2017 zu Dortmund stiess, den Verein in Richtung Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum. Da der Vertrag des Youngsters beim BVB Ende Juni ausläuft, erfolgt der Wechsel ablösefrei.

In der Bundesliga kam der Linksfuss bislang nicht zum Einsatz. Dies dürfte sich in der kommenden Saison ändern. In Bochum ist er von Beginn weg für die Bundesliga-Mannschaft vorgesehen.

“Ich bin stolz und glücklich, beim VfL die Chance zu bekommen, den nächsten Schritt zu gehen”, sagt Osterhage. “Darüber hinaus freue ich mich sehr, die Mannschaft kennen zu lernen, mit ihr gemeinsam die Herausforderung namens Bundesliga anzugehen und hoffe, dass wir bald wieder vor Fans, speziell VfL-Fans spielen können.”

psc 7 Juni, 2021 14:19