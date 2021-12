BVB-Youngster Youssoufa Moukoko erleidet nächsten Rückschlag

Das Jahr 2021 stand für BVB-Youngster Youssoufa Moukoko insgesamt unter keinem guten Stern – und endet nun auch schmerzhaft.

Der junge Borusse wird in diesem Kalenderjahr keine Spiele mehr bestreiten, nachdem er nach Angaben der “Ruhr Nachrichten” erneut einen Muskelfaserriss erlitten hat. Am Wochenende kam Moukoko in der U23 noch zu einem rund einstündigen Einsatz. Nun muss er erneut für längere Zeit pausieren. Für die Profis bestritt er in dieser Saison neun Teileinsätze. Mehrmals wurde er wegen Verletzungen zurückgeworfen. Nun ist klar, dass er erst wieder im nächsten Jahr angreifen kann.

psc 2 Dezember, 2021 09:40