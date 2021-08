Callum Hudson-Odoi sagt Ja zum BVB – Chelsea muss zustimmen

Der englische Stürmer Callum Hudson-Odoi hat sich mit Borussia Dortmund auf einen Wechsel geeinigt. Nun liegt es an Chelsea.

Die Blues müssen dem Geschäft mit dem Bundesligisten zustimmen. Im Raum steht eine Leihe. Hudson-Odoi will die Blues verlassen, da seine Einsatzchancen an der Stamford Bridge limitiert sind: In den ersten drei Premier League-Spielen dieser Saison sass er dreimal während 90 Minuten auf der Bank. Laut “Sky” hat sich der 20-Jährige mit Dortmund über die Konditionen eines Wechsels geeinigt. Offenbar stimmt Chelsea dem Deal aber nur zu, wenn zuvor noch ein Ersatz verpflichtet werden kann. Bis Dienstagabend bleibt Zeit, das Geschäft in trockene Tücher zu bringen.

psc 30 August, 2021 14:53