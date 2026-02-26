Das Champions League-Aus hat für den BVB drastische Konsequenzen

Das frühe Champions League-Aus bereits in den Playoffs hat für Borussia Dortmund happige finanzielle Konsequenzen, die auch auf das Sportliche überschwappen werden.

Wie der börsennotierte Bundesligist mitteilt, rechnet er für die aktuelle Spielzeit nun mit einem Verlust in Höhe von 12 bis 22 Mio. Euro. Grund dafür sind fehlende UEFA-Prämien, mit denen man durch ein Weiterkommen in der Champions League eigentlich gerechnet hat. Insgesamt fallen sie nun viel tiefer aus als ursprünglich budgetiert.

Vor dem K.o.- in der Königsklasse rechnete der Klub noch mit einem Ergebnis im Rahmen zwischen plus 5 Millionen und minus 5 Millionen. Die neue Prognose wurde in einer Ad-hod-Mitteilung bekanntgegeben.

Der BVB scheiterte in Bergamo nach einer 1:4-Niederlage. Das Hinspiel gegen Atalanta wurde noch 2:0 gewonnen.

Der Verlust hat nun wohl direkte Konsequenzen auf die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt im Sommer.